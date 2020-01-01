Интернет-магазин климатической техники в Краснодаре «СПЛИТ МАРКЕТ23»

Интернет-магазин «СПЛИТ МАРКЕТ23» предлагает жителям города Краснодара, ближайших к нему населенных пунктов, а также всего ЮФО приобрести качественную климатическую технику. Ведь наш регион отличается очень своенравным климатом. Поэтому кондиционер должен работать при высоких температурах летом, а также в лютую стужу холодных месяцев. К тому же в небольших городках, станицах и селах нередко случаются резкие перепады напряжении. Это нередко отпугивает наших потенциальных клиентов. Учитывая вышеназванные природные и техногенные факторы (мы сами находимся в данном регионе России), split-market23.ru стремится реализовать не только новую, красивую и многофункциональную, но и надежную технику, которая способна выдержать все перечисленные и неучтенные моменты и продолжать свою работу. Поэтому смело звоните консультантам, описывайте условия, присущие вашему населенному пункту и выбирайте из порекомендованного спектра моделей и типов.

Чем помогут современные сплит системы из нашего магазина

Первоначально, в начале второй половины ХХ века, кондиционеры появились как приборы, которые должны были спасать от жары, охлаждая воздух в помещении. С тех пор разработчиками новых их вариаций в стандартный набор функций внесено немало дополнений. Сегодня современная сплит-система может:

Охладить жилье, офис, а также любое иное помещение до заданной температуры и поддерживать ее.

Стать отличным дополнительным источником обогрева в холодную пору. Многие модели работают «в две стороны»: и охлаждение, и обогрев.

Очистить поступающий воздух с улицы от пыли, пыльцы растений и прочей «нечисти». Это особенно важно, если проживаете в промышленной зоне или в непосредственной близости от оживленной автомобильной либо железнодорожной трассы. А также в любом месте, если кто-то в семье страдает от сезонной аллергии.

Улучшать естественные качества воздуха путем его ионизирования, озонирования и т.п. Детям и старикам особенно рекомендуется свежий воздух, как после грозы. Да и простым взрослым периодически прочищать легкие не помешает

Современный кондиционер многофункционален. Для многих он уже стал незаменимым помощником.

Что нужно для заказа идеальной сплит-системы

Просмотрите наш каталог и выберите тот тип и модель кондиционера, который вам подходит. Советуем обратить внимание на инверторные варианты. Они стоят дороже, но окупаются в процессе работы. Ведь благодаря особенностям конструкции потребляют меньше электроэнергии, их детали изнашиваются позже, чем у классических моделей.

Если возникли сомнения или сложности с выбором, звоните консультанту по указанным номерам телефонов. Это будет квалифицированный специалист, который грамотно ответит на вопросы. Далее нужно заполнить заявку на нашем сайте или через того же консультанта.

При заказе стоит сразу определиться, хотите ли оформить у нас доставку и/или установку сплит-системы. Что касается монтажа, советуем не пренебрегать услугами специалистов, ведь большинство поломок кондиционеров происходит вследствие действий дилетантов. Вот и все что нужно сделать для заказа.

Ваша жизнь уже не станет прежней после обращения в «СПЛИТ МАРКЕТ23». Мы поможем быстро и легко сделать ее комфортнее. Ждем вашего звонка или онлайн-заявки!