Сплит-системы - купить сплит систему СПЛИТ МАРКЕТ23
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Сплит система Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2

Купить «Сплит система Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2» c установкой в день заказа по Краснодару. Все кондиционеры в наличии на складе. Гарантия до 5-и лет.

18 400р.
14500 В наличии
14 500р.

Интернет-магазин климатической техники в Краснодаре «СПЛИТ МАРКЕТ23»

Интернет-магазин «СПЛИТ МАРКЕТ23» предлагает жителям города Краснодара, ближайших к нему населенных пунктов, а также всего ЮФО приобрести качественную климатическую технику. Ведь наш регион отличается очень своенравным климатом. Поэтому кондиционер должен работать при высоких температурах летом, а также в лютую стужу холодных месяцев. К тому же в небольших городках, станицах и селах нередко случаются резкие перепады напряжении. Это нередко отпугивает наших потенциальных клиентов. Учитывая вышеназванные природные и техногенные факторы (мы сами находимся в данном регионе России), split-market23.ru стремится реализовать не только новую, красивую и многофункциональную, но и надежную технику, которая способна выдержать все перечисленные и неучтенные моменты и продолжать свою работу. Поэтому смело звоните консультантам, описывайте условия, присущие вашему населенному пункту и выбирайте из порекомендованного спектра моделей и типов.

Чем помогут современные сплит системы из нашего магазина

Первоначально, в начале второй половины ХХ века, кондиционеры появились как приборы, которые должны были спасать от жары, охлаждая воздух в помещении. С тех пор разработчиками новых их вариаций в стандартный набор функций внесено немало дополнений. Сегодня современная сплит-система может:

  • Охладить жилье, офис, а также любое иное помещение до заданной температуры и поддерживать ее.
  • Стать отличным дополнительным источником обогрева в холодную пору. Многие модели работают «в две стороны»: и охлаждение, и обогрев.
  • Очистить поступающий воздух с улицы от пыли, пыльцы растений и прочей «нечисти». Это особенно важно, если проживаете в промышленной зоне или в непосредственной близости от оживленной автомобильной либо железнодорожной трассы. А также в любом месте, если кто-то в семье страдает от сезонной аллергии.
  • Улучшать естественные качества воздуха путем его ионизирования, озонирования и т.п. Детям и старикам особенно рекомендуется свежий воздух, как после грозы. Да и простым взрослым периодически прочищать легкие не помешает

Современный кондиционер многофункционален. Для многих он уже стал незаменимым помощником.

Что нужно для заказа идеальной сплит-системы

Просмотрите наш каталог и выберите тот тип и модель кондиционера, который вам подходит. Советуем обратить внимание на инверторные варианты. Они стоят дороже, но окупаются в процессе работы. Ведь благодаря особенностям конструкции потребляют меньше электроэнергии, их детали изнашиваются позже, чем у классических моделей.

Если возникли сомнения или сложности с выбором, звоните консультанту по указанным номерам телефонов. Это будет квалифицированный специалист, который грамотно ответит на вопросы. Далее нужно заполнить заявку на нашем сайте или через того же консультанта.

При заказе стоит сразу определиться, хотите ли оформить у нас доставку и/или установку сплит-системы. Что касается монтажа, советуем не пренебрегать услугами специалистов, ведь большинство поломок кондиционеров происходит вследствие действий дилетантов. Вот и все что нужно сделать для заказа.

Ваша жизнь уже не станет прежней после обращения в «СПЛИТ МАРКЕТ23». Мы поможем быстро и легко сделать ее комфортнее. Ждем вашего звонка или онлайн-заявки!

Отзывы
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Елизавета Норманова
Елизавета Норманова

Очень рада, что нашла компанию СПЛИТ МАРКЕТ23 в нашем городе. По себе убедилась, что у них идеальное соотношение цены и качества, а также профессиональные сотрудники. Кондиционером я конечно же довольна, мне очень нравится. Долго искали нужный дизайн, подходящий именно под нашу кухню, консультант этой компании в этом очень помог, спасибо вам!

Алексей Билюков
Алексей Билюков

Огромное спасибо ребятам из СПЛИТ МАРКЕТ23 за очередную мойку. Свой кондиционер я им полностью доверяю, ведь они как волшебники, поколдуют, и в доме снова свежесть. Сам монтаж проходит где-то за час, что довольно быстро для такой работы. В общем компанию всем рекомендую, спасибо!

Владимир Ниткович
Владимир Ниткович

Приобрели с семьёй здесь сплит Сентек. Изначально привлёк ценой, но потом убедились и в качестве. Сплит система достаточно экономная, современный дизайн, быстрое охлаждение + куча доп. функций. Короче, всем советую и компанию и сплит систему.

Иван Вислов
Иван Вислов

Хочу рассказать про обслуживание. Когда позвонили, ответил вежливый менеджер и проконсультировал, грамотно отвечал на заданные вопросы. На следующий день, прозвонив заранее, приехали монтажники вместе с кондиционером и за час всё установили. Рассказали как пользоваться всеми функциями кондиционера, а так же объяснили как использовать пульт. Ну в общем огромное спасибо!

Андрей Шульга
Андрей Шульга

Заказал сплит систему Lessar 09 с доставкой и установкой. Привезли на следующий день, мантировали быстро, без грязи и пыли. Кондей работает хорошо и помогает в летний зной. Спасибо за комфорт Сплит Маркет23!

Оксана А
Оксана А

Изначально хотел просто проконсультироваться на счёт климата в доме. Какие кондиционеры тихие, и т. п., а потом уже выбирать и покупать. Но ко из компании сплит маркет23 всё так четко объяснила, что потом не захотелось звонить в другие интернет-магазины. Пишу этот отзыв под приятной прохладной струёй свежего потока воздуха!

Новости
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Генеральная уборка дома: стоит ли трогать кондиционер?
Генеральная уборка дома: стоит ли трогать кондиционер?

Любая техника нуждается в уходе. И речь сейчас не о сервисном обслуживании, чистке, заправке фреоном и пр. Это мы оставим профессионалам. Кондиционер нуждается в домашней заботе хозяйки или хозяина.  Раз в квартал, полгода, год необходимо проводить ему гигиенические процедуры, осматривать на наличие видимых повреждений корпуса, проводки.

Как повысить энергоэффективность дома
Как повысить энергоэффективность дома

Какова бы ни была погода за окном, необходимо всегда помнить, что зимние холода обязательно настанут. И готовиться к этому нужно не только морально, но и материально. Важной составляющей частью последнего момента является проверка и улучшение энергоэффективности дома.

Самое важное при выборе кондиционера
Самое важное при выборе кондиционера

Тот, кто решил улучшить комфортность своего проживания или работы и приобрести себе кондиционер или сплит-систему, становится перед проблемой выбора конкретного прибора. Предложений множество, производителей масса, а предлагаемых типов и разновидностей климатической техники еще больше.

Кондиционеры для дачи
Кондиционеры для дачи

Выбор кондиционера – операция ответственная. Ведь комфорт проживания – это то, что нравится всем. Климатическая техника уже давно перестала быть чем-то диковинным. И касается это не только больших городов, но и маленьких, а также сел, станиц и прочих населенных пунктов.

Монтаж, заправка, ремонт – вот что такое обслуживание!
Монтаж, заправка, ремонт – вот что такое обслуживание!

После приобретения кондиционера стоит задуматься, кому вы сможете доверить его монтаж. Имеются инструкции, в том числе и видео в интернете, позволяющие надеяться, что с этой задачей владелец справится сам. Многое, конечно, зависит от модели, типа кондиционера и ваших личных умений и навыков обращения с инструментами и техникой.

Кондиционер CENTEK серии SUPER-Е
Кондиционер CENTEK серии SUPER-Е

Кондиционер CENTEK SUPER-Е – это яркий представитель линейки неинверторных кондиционеров хорошего качества по приемлемой цене. Они подходят для помещений разной площади, но всех представителей серии можно отнести к среднестатистическим бытовым кондиционерам. Работают в двух режимах: на охлаждение воздуха и его подогрев.

Статьи
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Гигиенические процедуры

Любите кондиционер, как важную, неотъемлемую часть своего дома, и тогда он обязательно захочет остаться с вами на как можно более долгое время. Ваша жизнь уже не станет прежней после обращения в «СПЛИТ МАРКЕТ23». Мы поможем быстро и легко сделать ее комфортнее.

Важный момент тепла в доме

Помощниками в утеплении дома кроме привычных уже кондиционеров могут стать такие приборы, как термостат и осушитель воздуха. Первый будет автоматически регулировать деятельность системы отопления. Второй создаст оптимальный уровень влажности воздуха внутри.

Расчет мощности кондиционера

Обычно мощность климатической техники начинается от 2 кВт. Этого достаточно для поддержания требуемой температуры в закрытой комнате до 20 квадратных метров. И желательно, чтобы в ней не было тепловыделяющего оборудования. Кроме приборов, тепло выделяют находящиеся в помещении люди.

Популярные типы климатической техники

Цена его невысока, монтаж несложен. Главное качественно зафиксировать прибор, соблюсти уровень и герметичность. Имеется и режим вентиляции, так как воздух берется прямо с улицы. К минусам относят шумность, небольшую мощность и требования к очистке.

Комплекс услуг по обслуживанию климатической техники

Кроме установки вы можете заказать в нашей компании и другие услуги. Среди них и заправка хладагентом. Даже самые современные представители климатической техники устроены так, что со временем количество охлаждающего вещества в них становится меньше.

Сплит система CENTEK серии E новинка 2019

Несмотря на это, компания поддерживает традиционно доступные большинству цены на собственную продукцию. Качественное выполнение основных востребованных у покупателей функций – отличительная особенность CENTEK серии E новинка 2019 года.

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